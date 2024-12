Betlemme, 24 dic. (askanews) – Un gruppo di pellegrini cristiani prega nella Chiesa della Natività la vigilia di Natale, a Betlemme, nella Cisgiordania occupata. Ma non c’è aria di festa. I turisti stranieri, da cui dipende quasi interamente l’economia di Betlemme, hanno in gran parte smesso di arrivare a causa della violenza in corso in Cisgiordania e della guerra a Gaza.