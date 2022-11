Bettarini contro il GF Vip: "Mi vergogno per voi"

Stefano Bettarini è tornato a scagliarsi contro il GF Vip, che ha dato la possibilità a Ginevra Lamborghini di tornare all’interno del programma dopo la sua squalifica (cosa che non era stata concessa a lui).

Stefano Bettarini contro il GF Vip

Ancora una volta Stefano Bettarini è tornato a scagliarsi contro il GF Vip. Il celebre volto tv era stato squalificato durante la quinta edizione del programma a causa di una presunta bestemmia e a seguire non gli era stato concesso di tornare allo studio. La stessa punizione esemplare non è stata eseguita su altri concorrenti squalificati dallo show e ad esempio Ginevra Lamborghini – squalificata per le frasi contro Marco Bellavia – è più volte tornata al centro dello studio, fatto che ha infastidito anche molti telespettatori.

In queste ore l’ex marito di Simona Ventura si è sfogato per la vicenda scrivendo:

“Questo un ulteriore affondo. La produzione e il Grande Fratello Vip si assumano la responsabilità di questa complicità. Hanno avvallato, promosso e spinto chi il bullismo lo ha fa promosso più volte. Questo un ulteriore schiaffo a chi la violenza la combatte. Elogiamo chi la violenza l’ha promossa. Queste le conseguenze? Mi vergogno per voi.

Due pesi e due misure”.

Finora né Signorini né la produzione del reality show hanno replicato contro Stefano Bettarini e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se ci saranno ulteriori spiegazioni in merito al trattamento di favore usato nei confronti di Ginevra. Sulla questione al momento tutto tace.