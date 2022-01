Betulla: proprietà dimagranti e benefici

Per poter dimagrire e perdere peso, si possono abbinare alla dieta integratori a base di betulla, che combatte i chili e i grassi in eccesso.

La natura è ricca di piante ed erbe che hanno poteri e proprietà che permettono di stare bene e in salute. Tra queste, vi è sicuramente la betulla, che ha vari benefici, tra cui la capacità di contrastare i chili e le calorie in eccesso. Cerchiamo di capire come integrarla nell’alimentazione e il prodotto da assumere.

Betulla: benefici

Un albero molto diffuso in Europa, le cui foglie e gemme trovano largo impiego e uso nel settore della fitoterapia e dell’erboristeria per le sue proprietà e i benefici che apporta al fisico e alla salute, in generale. Le foglie e le gemme della betulla sono gli elementi principali, anche perché ricchi di vari nutrienti, quali flavonoidi, vitamina C, saponine e oli essenziali.

Così come le foglie e le gemme, anche la corteccia è ricca di tannini, betulline, ecc., molto importanti per l’organismo. Si può assumere in vari modi: infusi, decotti, ma anche come parti fresche oppure essiccate che si trovano in erboristeria, tintura madre e olio essenziale. Sono diversi i benefici di questa pianta dal momento, tra cui la proprietà antinfiammatoria e antisettica.

Combatte e contrasta i problemi di cistite, permettendo una accelerazione dei processi di minzione e contribuisce al lavaggio benefico delle vie urinarie. Considerando che la stagione invernale e il freddo possono essere causa di mal di gola e tosse, è possibile assumere dell’olio essenziale di betulla o bere un infuso a base di questa pianta dal momento che ha proprietà calmanti.

Molto utile anche per mantenere in salute sia il cuore che l’apparato circolatorio. assumere betulla, magari una tisana o un decotto, la sera prima di andare a dormire, permette di contrastare i gonfiori, lenire i dolori e anche combattere la comparsa delle vene varicose. Si consigliano due tazze al giorno lontano dai pasti e non ha particolari controindicazioni.

Betulla: proprietà dimagranti

Come visto, i benefici che questa pianta apporta all’organismo e alla salute, in senso generale, sono tantissimi. La betulla, essendo naturale, è anche particolarmente indicata, proprio perché non ha effetti collaterali, anche nelle diete e in vendita si trova sotto forma di integratore quale Supremo Slim 5 in 1 che aiuta a dimagrire.

L’integratore Supremo Slim 5 in 1 che ha tra i suoi componenti principali proprio la betulla, permette di combattere e contrastare i chili di troppo proprio grazie alle proprietà dimagranti di questo albero. Dal momento che stimola la diuresi, è molto utile nel trattamento della cellulite, un inestetismo odiato e temuto da molte donne.

Ha proprietà depuranti e detox in quanto libera e depura l’organismo dalle tossine che si sono accumulate nel tessuto adiposo in modo da permettere un rapido dimagrimento. Dal momento che favorisce la diuresi, permette anche di ridurre l’effetto della buccia d’arancia sulla pelle. La linfa di betulla che si estrae dal tronco di questa pianta ha proprietà diuretiche e drenanti utili a combattere i chili di troppo.

Un rimedio naturale molto efficace proprio perché aiuta a perdere peso rapidamente grazie anche al fatto che si trovano tantissimi minerali che contribuiscono al dimagrimento. Ovviamente per ottenere maggiori benefici, è bene inserirla all’interno di una dieta sana e attività fisica costante.

Betulla: miglior integratore

Considerando che la betulla ha tantissimi benefici e proprietà dimagranti, per migliorare il proprio aspetto e combattere i chili di troppo, è possibile abbinare all’alimentazione equilibrata anche un integratore che ha la betulla tra i vari ingredienti. L’integratore è infatti Supremo Slim 5 in 1 a base naturale che riduce i grassi in eccesso.

Un integratore definito anche acceleratore alimentare disponibile in gocce o capsule che contribuisce a una serie di benefici, tra cui drenare i liquidi, bruciare i grassi trasformandoli in energia e riduce l’apporto calorico. Stimola il metabolismo, saziando e spezzando i morsi della fame.

Grazie ai suoi benefici e ingredienti, è l’integratore dimagrante naturale più abbinato nelle varie diete.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Consigliato da esperti del settore e consumatori. Un integratore che funziona in maniera efficace proprio grazie ai componenti naturali all’interno che non hanno controindicazioni o effetti collaterali per cui possono assumere tutti, per un fisico sano e in salute. Supremo Slim 5 in 1 si compone dei seguenti principi attivi a base naturale:

Guaranà: previene e combatte i problemi legati all’obesità, saziando, dona energia e regola l’intestino

previene e combatte i problemi legati all’obesità, saziando, dona energia e regola l’intestino Glucomannano: una fibra che regola il senso di fame e metabolizza i grassi, contrasta i livelli di glicemia e colesterolo nel sangue

una fibra che regola il senso di fame e metabolizza i grassi, contrasta i livelli di glicemia e colesterolo nel sangue Betulla: ricca di vari nutrienti, tra cui oli essenziali, minerali e cartone che riduce i liquidi e i grassi

ricca di vari nutrienti, tra cui oli essenziali, minerali e cartone che riduce i liquidi e i grassi Gynostemma: ha proprietà antiossidanti, combatte l’obesità e il colesterolo alto, oltre ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue

ha proprietà antiossidanti, combatte l’obesità e il colesterolo alto, oltre ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue Cannella: tiene sotto controllo il diabete combattendo la fame nervosa

Si consiglia di assumerne qualche goccia in un bicchiere d’acqua prima dei pasti principali.

Proprio perché originale ed esclusivo, non è ordinabile nei negozi oppure online, ma il consumatore deve collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il form con le informazioni personali per poter approfittare della promozione di una confezione di Supremo Slim 5 in 1 al costo di 49€ invece di 82 con altre offerte da valutare. Il pagamento si effettua con paypal, la carta di credito o i contanti al corriere nella modalità del contrassegno.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.