Bezos sceglie Cannes per la proposta di matrimonio alla fidanzata

Bezos si gioca tutto e fa la sua proposta di matrimonio alla fidanzata dopo l'arrivo in Costa Azzurra a bordo del super yacht "Kuro"

Fanno coppia fissa dal gennaio 2019 e Jeff Bezos sceglie Cannes per la proposta di matrimonio alla fidanzata: la splendida Lauren Sanchez se l’è vista fare nel pieno del Festival del Cinema alla prima di un film. Il fondatore fondatore di Amazon aveva divorziato dall’ex moglie MacKenzie Scott e secondo Page Six sarebbe pronto ad un nuovo sì.

La proposta di matrimonio alla giornalista e conduttrice, sua compagna da circa cinque anni, sarebbe stata fatta mentre i due si trovavano insieme al Festival del Cinema di Cannes. I media spiegano che Jeff e Lauren erano alla premiere del film Killers of the Flower Moon. In Costa Azzurra i due erano a bordo del Kuro, il megayacht a tre alberi lungo 127 metri, largo 16 e dal valore di 500 milioni di dollari.

Avevano divorziato entrambi nel 2019

Bezos è stato sposato per 25 anni con l’ex moglie Mackenzie Scott ed ha quattro figli. E la stessa Lauren Sánchez ha tre figli da precedenti relazioni ed è stata sposata con l’agente di Hollywood Patrick Whitesell per 13 anni. Aveva divorziato anche lei nel 2019. Le nozze tra i due promettono si essere tra quelle da ricordare per molti anni.