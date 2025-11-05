BFT Burzoni a Emo Hannover 2025, valore e relazioni in fiera

Roma, 5 nov. (askanews) – Si è svolta ad Hannover l’edizione 2025 di EMO, la fiera mondiale dedicata alla tecnologia per la produzione industriale che quest’anno ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario. Cinque giornate intense con oltre 1.600 espositori da 45 paesi, più di 80mila visitatori. Tra i protagonisti italiani di questa edizione anche BFT Burzoni, che da oltre vent’anni partecipa a questo importante appuntamento.

“Noi esponiamo dal 2003, – spiega Arianna Burzoni, Direttore generale – in questa bellissima fiera che è un appuntamento per noi molto importante perché ci dà la possibilità di accogliere i nostri clienti tedeschi, e non solo, in una manifestazione dal respiro veramente mondiale”.

In un’epoca in cui tutto sembra potersi gestire a distanza tra videochiamate, piattaforme online e intelligenza artificiale, BFT Burzoni continua a credere nel valore autentico degli incontri dal vivo.

“In EMO ad Hannover 2025 – continua il direttore commerciale Gian Luca Andrina – siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia in questo scenario internazionale in cui si incontrano le migliori aziende e la migliore tecnologia”. Da questo punto di vista Burzoni mette in evidenza i progressi fatti sul piano tecnologico. “In particolare – prosegue Gian Luca Andrina – abbiamo presentato la linea di frese T4490, che permette di ottenere uno spallamento retto preciso con l’inserto a 4 taglienti. A questa gamma si aggiunge ora anche l’inserto da 9 mm, oltre a quello da 13 mm già esistente. Abbiamo inoltre introdotto la taglia da 9 mm che completa la gamma da 12 e 16 mm della nostra fresa High Feed TJ401. Negli espositori sono sempre presenti gli inserti nei gradi CCT35 e CCD40, affidabili e ultra-performanti nelle lavorazioni di leghe resistenti al calore. Molto interessanti anche le proposte relative alle frese in metallo duro integrale Extreme Performance, come Hulk, Thor e Troko, ideali per sgrossature e semifiniture ad elevati volumi di truciolo. Tra le più apprezzate anche la Runner, una fresa polivalente che consente di forare a 90° alla stessa velocità di una punta e di entrare in rampa a 45°. Per la superfinitura, ci affidiamo alla Mirror”.

La presenza di BFT Burzoni a EMO Hannover 2025 non è quindi soltanto una vetrina internazionale ma un modo per riaffermare una visione precisa, quella di un’impresa che unisce esperienza, ricerca e dialogo costante con il cliente perché non sono solo le macchine a fare la differenza, ma la competenza, la passione e la capacità di costruire relazioni. L’innovazione, per BFT Burzoni, non si misura solo in micron o in gradi di precisione ma anche nella qualità del confronto umano e nella volontà di trovare insieme al cliente la soluzione più efficace.