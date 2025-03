BG Art Talent, due nuove opere nella collezione di Banca Generali

Milano, 10 mar. (askanews) – Banca Generali rinnova il sostegno all’arte contemporanea attraverso la Milano Art Week e contestualmente presenta due nuove opere di artisti italiani acquisite per la propria collezione con il progetto BG Art Talent.

“Credo che in Italia – ha detto ad askanews Marco Bernardi, vicedirettore generale di Banca Generali – ci sia questo grandissimo bisogno di affiancare pubblico e privato per parlare di protezione e di tutela del patrimoni, che sia un patrimonio finanziario, che sia un patrimonio artistico. Questo è il contributo che vogliamo dare per il settimo anno consecutivo nella nostra collaborazione con Milano Art Week. Noi qui in piazza Sant’Alessandro abbiamo aperto uno spazio, che sarà visitabile gratuitamente nella settimana della Art Week proprio per mostrare opere di artisti emergenti italiani che vogliono testimoniare il loro percorso anche con la nostra collaborazione”.

Le due nuove acquisizioni sono “The Reign of Comus” del 2024 di Giangiacomo Rossetti e “Falsa Finestra V” del 2021 di Giuseppe Gabellone. Due lavori diversi, ma che testimoniano l’attenzione alle molteplici manifestazioni del contemporaneo. “Una, quella di Giuseppe Gabellone – ci ah spiegato Vincenzo De Bellis, direttore fiere e piattaforme Art Basel, che da anni collabora con BG Art Talent per selezionare i lavori – è un’opera di grandi dimensioni ed è un bassorilievo, un mezzo artistico che Giuseppe ha usato già molte volte nella sua carriera. Quella di Giangiacomo Rossetti invece è un dipinto, Rossetti è uno più interessanti pittori italiani contemporanei e l’iconografia di quest’opera è un ritratto tipico della sua produzione attuale. Penso che negli obiettivi di un istituto importante come Banca Generali sia fondamentale collezionare arte per supportare gli artisti e anche per dare valore ai propri asset finanziari”.

La nuova BG Art Gallery si propone come luogo creativo per stimolare un senso di apertura al confronto, alla diversità dei generi, delle tendenze, dei materiali, delle forme e dei contenuti. La collezione si contraddistingue al momento per la presenza di 14 opere che offrono un significativo spaccato dell’arte contemporanea italiana. Nel percorso espositivo si mescolano e dialogano tra loro le opere degli artisti selezionati da De Bellis nell’ambito del progetto BG Art Talent, comprese ora quelle di Rossetti e Gabellone.