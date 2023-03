BI-REX, innovazione e Industria 4.0 a sostegno delle PMI

Bologna, 24 mar. (askanews) – A Bologna BIREX è uno degli otto centri di competenza nazionali istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico con l’obiettivo di supportare le aziende al processo di digitalizzazione.

Nella conferenza stampa tenutasi il 23 marzo in sede si è parlato soprattutto di piccole e medie imprese, e di Industria 4.0. Ma cosa vuol dire di preciso? Ce ne parla Domenico Bambi, Presidente del Comitato Esecutivo di BIREX: “Le industrie hanno bisogno di efficientare i processi produttivi e creare un sistema Paese”.

BIREX è specializzato sul tema Big Data. E allora ecco che entra in gioco la linea pilota, impianto di fabbrica digitale in cui le novità tecnologiche vengono testate prima dell’investimento, o meglio, il test before invest. A parlarne è stato Stefano Cattorini, Direttore Generale di BIREX: “Bisogna testare le tecnologie, comprendere come potrebbero servirci e poi replicarle. Il vantaggio di una smart factory che opera in questo modo risiede nell’eliminazione dell’effetto demo; se funziona un caso d’uso, funziona anche nel plant industriale”.

Negli ultimi tre anni sono stati cofinanziati 35 progetti per 88 aziende e si prevede che oltre 16 milioni di euro possano essere destinati a BI-REX anche grazie al decreto PNRR per avvicinare sempre di più le piccole e medie imprese all’innovazione ed alla sostenibilità.