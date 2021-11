Biagio D’Anelli contro Alex Belli: “Ma vai a c***re!”

Biagio D'Anelli ha replicato contro un'affermazione fatta da Alex Belli nella casa del GF Vip 6.

Biagio D’Anelli, che presto potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 6, si è scagliato via social contro Alex Belli.

Biagio D’Anelli contro Alex Belli

Molto presto Biagio D’Anelli potrebbe varcare la soglia della Casa di Cinecittà e ritrovarsi faccia a faccia con Alex Belli a cui, nelle ultime ore, ha scagliato una frecciatina tramite social.

Si dà il caso infatti che all’interno del reality show Belli abbia affermato di non essere mai andato volentieri nei salotti tv della D’Urso. Alla sua affermazione Biagio D’Anelli ha replicato scrivendo: “Ma Alex Belli che dichiara: “Da Barbara d’Urso ci andavo controvoglia”. Controvoglia? Ci sei andato con la tua prima moglie Katarina, con Mila Suarez, con Delia Duran… tua zia, tuo cugino, amici degli amici. Adesso dici che quel tipo di televisione non ti piace? Ma vai cag*re va…”.

I due si ritroveranno a fare i conti proprio nella casa del reality show? A dicembre sono attesi nuovi vip all’interno del programma, ma ancora non è dato sapere con esattezza di chi si tratti.

Alex Belli al GF Vip

Nella casa del reality show Alex Belli non si è conquistato particolari simpatie: in molti credono che il modello stia “recitando una parte” solo per restare il più a lungo possibile all’interno della Casa.

In particolare a non convincere il pubblico sarebbe stato il suo atteggiamento nei confronti dell’influencer Soleil Sorge e, conseguentemente, nei confronti della moglie Delia Duran.

Alex Belli e Delia Duran

Pur dicendosi profondamente innamorato di sua moglie Delia Duran, nella casa del GF Vip Alex Belli ha stretto un particolare rapporto d’amicizia con Soleil Sorge. Ben presto il feeling tra i due ha infastidito la stessa Delia, che è entrata nella casa del reality show per affrontare faccia a faccia il marito.

“Ricordati che ogni parola ha un peso, ogni gesto ha una conseguenza e purtroppo tu mi hai deluso, mi hai mancato di rispetto, hai mancato di rispetto a me e alla tua famiglia che ti guarda 24 ore su 24”, ha tuonato la modella, che a seguire se l’è presa anche con Soleil affermando: “Dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui. Io sento, vedo e ascolto quello che fate”. Come andranno a finire le cose tra i due?