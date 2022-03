Biagio D’Anelli dimentica Miriana e torna a Francoforte

Biagio D'Anelli vuole tornare con la sua ex? Il gossip a causa del suo ritorno a Francoforte.

Biagio D’Anelli ha rivelato via social di doversi recare a Francoforte per motivi di lavoro e in molti hanno pensato che lui stesse tornando dalla sua ex.

Biagio D’Anelli a Francoforte

All’indomani dalla fine del GF Vip 6 la storia tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan si è conclusa in un nulla di fatto.

Nelle ultime ore Biagio ha annunciato via social di doversi recare a Francoforte e in molti hanno creduto che il suo viaggio fosse legato alla volontà di tornare insieme a una sua ex che sarebbe stata proprio di Francoforte. Più tardi lo stesso Biagio ha smentito la notizia scrivendo via social: “Fare serata come dj a Francoforte significa tornare con la mia ex? Vi amo”. La notizia dunque non sarebbe vera.

La fine dell’amore per Miriana Trevisan

Tra lui e Miriana – che si erano giurati amore nella casa del GF Vip – la liaison si è conclusa in un nulla di fatto a poche ore dalla fine del programma. Intervistata in merito alla rottura, Miriana Trevisan ha tuonato contro Biagio D’Anelli affermando:

“Noi ci siamo parlati, gli ho raccontato con gioia quello che era successo durante il giorno. Lui mi ha detto che sarebbe andato a lavorare e il giorno dopo ho visto quello (Biagio in diretta da Barbara D’Urso, ndr).

Sto riflettendo. Sono confusa, sto ripensando agli avvertimenti della mia famiglia. Sto guardando per la prima volta chi è. Provo ancora dei sentimenti, ma sono in una riflessione profonda perché sono confusa. Dice che io l’ho sfruttato, quando in realtà sto aspettando un chiarimento”, ha dichiarato la showgirl.