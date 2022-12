Bianca Atzei aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute: "Si torna a casa"

Giorni difficili per Bianca Atzei, che è stata ricoverata in ospedale a 9 mesi di gravidanza per una brutta polmonite.

La cantante, adesso che il peggio è passato, è tornata sui social e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

Bianca Atzei: le sue condizioni di salute

Bianca Atzei è stata ricoverata presso la Clinica Mangiagalli di Milano a causa di una brutta infezione polmonare che si è trasformata in polmonite. La cantante, al nono mese di gravidanza, ha vissuto attimi difficili, in cui ha davvero temuto per il bambino che porta in grembo.

Adesso che il peggio è passato, è tornata su Instagram per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Dopo aver ringraziato i medici che l’hanno curata, Bianca ha raccontato:

“Ho passato giorni complicati, con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione. Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni. Sono stata fortunata, sono stata in mani di grandi dottori che oltre ad aver usato la loro professionalità, ci hanno messo il cuore. Hanno curato subito l’infezione e dopo qualche giorno si è ristabilito tutto”.

Le parole di Bianca Atzei

Adesso la Atzei sta molto meglio, ma la paura che ha vissuto in questi giorni è ancora viva. Ha dichiarato:

“Sto nettamente meglio, il mio bambino sta bene, è sempre monitorato 24 ore su 24, è qui nella mia pancia, protetto. Ringrazio l’equipe che mi ha coccolato, i medici che mi sono stati vicini e hanno cercato di capire il problema, la mia ginecologa, oramai un’amica. Spero di tornare presto a casa, finalmente respiro meglio, gli esami vanno meglio. La mia priorità è sempre stata quella di aver cura e proteggere il mio bimbo. (…) Non vedo l’ora di tenerlo in braccio e sono sicura che subito passerà questa paura che ho provato”.

Bianca sta meglio e non vede l’ora di stringere tra le sue braccia il piccolo Noa Alexander.

Bianca Atzei dimessa dall’ospedale

Nel corso della mattinata di venerdì 23 dicembre, la Atzei è stata dimessa dall’ospedale. “Oggi si torna a casetta mia“, ha scritto su Instagram. I fan possono tirare un sospiro di sollievo: Bianca e il bimbo che porta in grembo stanno bene.