Per celebrare la nascita del loro primo figlio, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno deciso di regalarsi due tatuaggi dedicati al bambino.

Bianca Atzei e Stefano Corti: il tatuaggio dedicato al figlio

Bianca Atzei e Stefano Corti si sono recati dal loro tatuatore di fiducia per farsi realizzare due tatuaggi dedicati al loro primo figlio, Noa Alexander. I due hanno optato per farsi tatuare sulla pelle il nome del bebè, nato lo scorso 18 gennaio e diventato ben presto una vera e propria star dei social, dove in tanti attendono di avere news sul suo conto da parte dei due neogenitori.

Bianca Atzei non ha nascosto che il piccolo Noa sarebbe arrivato per lei dopo un periodo di grande sofferenza dovuta alla perdita di una gravidanza. La cantante desiderava ardentemente avere un bambino e con l’arrivo di Noa Alexander ha finalmente realizzato il suo sogno. “È stata un’esperienza dolorosa, ma che ci ha rafforzati come coppia. E oggi, con questa felicità, ci stiamo legando ancora di più”, ha confessato la cantante, più felice che mai accanto al suo compagno e al suo bambino. In tanti sono curiosi di sapere se i due allargheranno ulteriormente la famiglia, ma sulla questione al momento non è dato sapere di più.