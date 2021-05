Bianca Atzei e Stefano Corti si sono vaccinati: “Ora ho il 5G nell’organismo”

Bianca Atzei e Stefano Corti si sono vaccinati contro il Covid. Hanno mostrato il momento sui sociale e lui ha scherzato parlando del 5G.

Bianca Atzei e il suo fidanzato Stefano Corti si sono vaccinati contro il Covid. Entrambi hanno annunciato questa notizia ai follower, dopo aver ricevuto la somministrazione della prima dose a Milano, dove risiedono.

Bianca Atzei e Stefano Corti vaccinati contro il Covid

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno ricevuto la prima dose di vaccino. A dare l’annuncio sono stati loro tramite i loro profili Instagram. Hanno postato diverse foto e video del momento del vaccino e del momento successivo alla somministrazione, avvenuta a Milano, dove entrambi risiedono. La cantante ha voluto condividere la sua scelta con i suoi follower, con cui ha scambiato diverse domande e risposte, anche riguardanti l’argomento vaccino.

Bianca Atzei e Stefano Corti: vaccino Pfizer

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid. Ad entrambi è stato somministrato il siero della Pfizer. La cantante ha scambiato qualche informazione con i suoi follower e ha spiegato di sentirsi abbastanza bene, anche se ha provato un senso di “stanchezza” dopo la somministrazione e un po’ di “dolore al braccio” dovuto all’iniezione. Nell’insieme entrambi stanno molto bene e non hanno avuto particolari problemi dopo la somministrazione.

I fan hanno chiesto alla cantante quando tornerà a cantare dal vivo. “Non vedo l’ora di rivedervi” ha dichiarato Bianca Atzei, anticipando che ci saranno delle belle “sorprese”.

Bianca Atzei e Stefano Corti: la battuta dopo il vaccino

Anche Stefano Corti ha condiviso il momento della somministrazione con i suoi follower, ma ha voluto ironizzare tirando fuori alcune teorie del complotto che riguardano i vaccini e che circolano in rete. “Oggi mi sono fatto impiantare il 5G nell’organismo e ho capito che mi piace essere un burattino nelle mani dei poteri forti. Ho scoperto che la terra è piatta e me ne fo..o che Bill Gates abbia inventato il Covid solo per arricchirsi” ha scritto in modo molto ironico sul suo profilo Instagram. L’inviato delle Iene ha voluto ironizzare su un momento per lui molto importante, che tante persone non condividono. Spesso sul web circolano quelle che sono state definite teorie del complotto ed è proprio su questo che ha voluto fare ironia Stefano Corti. Lui e la fidanzata Bianca Atzei sono orgogliosi di essersi vaccinati e stanno bene.