Bianca Atzei, i nuovi tatuaggi: le immagini e il loro significato

Bianca Atzei si è donata due nuovi tatuaggi e li ha mostrati ai fan dei social spiegando loro il significato delle immagini da lei scelte.

Bianca Atzei: i nuovi tatuaggi

Bianca Atzei ha deciso di regalarsi due nuovi tatuaggi: sul piede la cantante si è fatta tatuare la Sardegna, isola in cui è nata, mentre sulla mano ha scelto di farsi tatuare una farfalla, simbolo per lei di rinascita.

“La Sardegna incisa sulla mia pelle e la farfalla per rinascere”, ha scritto la cantante mostrando ai fan i suoi nuovi tatuaggi più felice che mai. Bianca Atzei ha numerosi tatuaggi incisi sul corpo e lei stessa ha confessato che ciascuno di essi avrebbe per lei un significato particolare.

Bianca Atzei: il nuovo amore

Dopo una lunga e travagliata liaison con Max Biaggi, Bianca Atzei sembra aver finalmente trovato la serenità accanto all’inviato delle Iene Stefano Corti.

I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2019 e la storia d’amore è rapidamente diventata importante. Nonostante il fidanzato sia spesso presente nelle stories via social della cantante, per il momento i due hanno mantenuto il massimo riserbo per quanto riguarda l’idea di convolare a nozze o di avere un figlio insieme. La cantante non ha mai fatto segreto che un giorno le sarebbe piaciuto mettere sù famiglia.

Bianca Atzei: l’addio a Max Biaggi

La cantante ha finalmentre ritrovato la serenità accanto a Stefano Corti. In passato è stata a lungo legata all’ex campione di moto Gp Max Biaggi, che a suo dire l’avrebbe lasciata senza fornire spiegazioni. Più volte durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi Bianca Atzei era scoppiata in lacrime ricordando la sua storia d’amore con Max Biaggi, che a quanto pare non avrebbe mai voluto chiarire con lei la fine del rapporto. In tanti tra i fan dei social speravano che i due tornassero prima o poi insieme, ma a quanto pare oggi la questione è decisamente superata.

“Rifarei tutto, esattamente uguale perché so cosa c’è stato di vero nel grande amore vissuto. So qual che ho dato, ma anche ciò che ho ricevuto. Ma so anche che l’amore grande, importante, si vive una volta sola. In futuro non potrò più cantare per un uomo una canzone d’amore totale come quella”, aveva confessato in seguito alla rottura.