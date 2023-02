Bianca Atzei, il post parto: "È più dura di quello che credevamo"

A pochi giorni dalla nascita del figlio Noa Alexander, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno confessato alcune delle difficoltà da loro vissute.

Bianca Atzei e Stefano Corti: il post partum

Attraverso i social Stefano Corti ha scritto un messaggio per aggiornare i fan doppo la nascita del piccolo Noa Alexander, il figlio avuto insieme alla cantante Bianca Atzei e fortemente atteso e desiderato. I due hanno ammesso che dopo la nascita del bambino avrebbero dormito pochissimo e che, a causa della stanchezza, sarebbero stati più assenti del solito sui social.

“Amici, punto della situazione.

Sto postando poco perché stiamo facendo degli orari impossibili. Praticamente facciamo la notte in bianco e di giorno tra lavoro, commissioni eccetera non c’è la lucidità e la voglia di stare a giocare con i social. Cerchiamo di recuperare quando possiamo, è più dura di quello che ti raccontano ma ce la faremo! Noa è stupendo e non poteva arrivare in un momento migliore”, ha dichiarato Stefano Corti a nome suo e della sua compagna.

Prima di avere il piccola Noa Alexander la coppia aveva provato sulla propria pelle il dolore di un aborto spontaneo e i due non si erano arresi all’idea di diventare al più presto genitori. Oggi il grande sogno della coppia si è finalmente realizzato, e i due sono più uniti e felici che mai. Il piccolo Noa è nato lo scorso 18 gennaio e il parto sarebbe andato per il meglio.