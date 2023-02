Bianca Atzei, l'ironia di Stefano Corti dopo la nascita del figlio: "Sicura che sia mio?"

A poche settimane dalla nascita di suo figlio Noa Alexander, Stefano Corti ha dovuto subire un intervento per il distacco della retina e sui social lui stesso ha ironizzato sulla questione con la complicità di Bianca Atzei.

Bianca Atzei: l’operazione di Stefano Corti

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori per la prima volta alcune settimane fa e sui social i due non perdono occasione per raccontare ai fan alcuni retroscena della loro nuova vita accanto al piccolo Noa Alexander. Nelle ultime ore la Iena ha svelato di aver dovuto subire un intervento per un distacco della retina, e sui social ha scherzato con la sua compagna affermando: “Bianca, da quando è nato Noa il Milan non ha mai vinto una parita e a me si è staccata la retina dell’occhio destro…sei sicura che sia mio?”.

La coppia, dopo aver subito il dramma di un aborto spontaneo, ha confessato l’enorme gioia nell’aver avuto finalmente il tanto desiderato bambino e in tanti tra i fan dei due sono impazienti di saperne di più sulla loro storia d’amore e sul loro bebè. “Sono grata perché arriva dopo tre anni di tentativi, dopo mille esami, punture, prelievi, dopo un figlio perduto, dopo mille difficoltà. Così quando quelle paure mi fanno visita di notte io faccio un respiro profondo e provo ad avere fiducia”, aveva dichiarato la cantante in un toccante monologo fatto poco tempo prima che nascesse il piccolo Noa Alexander.