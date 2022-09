Bianca Atzei mostra il pancione: “Sei il desiderio più potente della mia vita”

Bianca Atzei ha mostrato il suo pancione in perizoma ai suoi fan e ha fatto il pieno di like.

Bianca Atzei è in attesa del suo primo figlio e sui social ha mostrato orgogliosa il suo pancino e ha scritto una dedica al suo bambino.

Bianca Atzei mostra il pancione

Dopo la dolorosa esperienza dell’aborto Bianca Atzei sta vivendo finalmente un momento di felicità: lei e il suo compagno, Stefano Corti, sono in attesa del loro primo bebè. La cantante in queste ore ha postato sui social una foto in cui è ritratta in perizoma mentre contempla il suo pancione e sui social lei ha scritto:

“Oggi mi sono svegliata così. Mi sentivo più pesantina, mi sono guardata allo specchio e ho visto che panciotto è diventato/a pancione bello/a… E crescerai, cresceremo ancora… insieme.

Ti sento dentro di me, ogni giorno sempre più forte. Ti immagino e ti sogno come quando ancora esistevi solo nel mio cuore e nei miei pensieri. Scoprirai che sei stato/a il desiderio più potente della mia vita. Scoprirai che io e papà ti abbiamo voluto/a immensamente e non ci siamo mai fermati davanti agli ostacoli e la speranza ci ha uniti ancora di più. E scoprirai che grazie a te, esiste un amore che si è trasformato in qualcosa di più magico e forte tra me e il tuo papà”, ha scritto la cantante facendo il pieno di like sui social.

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno lodato la sua bellezza e non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli relativi alla sua gravidanza.