Bianca Atzei, prima notte a casa con il figlio: "Noa era inferocito"

Diventati genitori da una manciata di giorni, Bianca Atzei e Stefano Corti stanno cercando di abituarsi agli orari del piccolo Noa Alexander.

La prima notte a casa con il figlio è stata a dir poco particolare.

Bianca Atzei: la prima notte a casa con il figlio

Martedì 18 gennaio 2023, Bianca Atzei ha messo al mondo il piccolo Noa Alexander. Il bambino, primo frutto dell’amore che la lega a Stefano Corti, sta già dimostrando di avere un caratterino tutto pepe. Nel corso della prima notte trascorsa a casa dopo le dimissioni dall’ospedale, il neonato ha fatto capire ai genitori chi comanda: “Era inferocito“, ha ammesso la Iena via Instagram.

Bianca e Stefano genitori innamorati

Via Instagram, Bianca e Stefano hanno raccontato ai fan com’è andata la prima notte a casa con Noa Alexander. Mamma e papà si alternano, in modo da riuscire a riposare un po’ entrambi. Corti, in un video che lo ritrae con il bambino in braccio, ha dichiarato:

“Noa è inferocito, continua a piangere. Si calma solo se mi alzo in piedi”.

Bianca: il parto è stato il momento più bello della sua vita

Bianca aspettava di tenere tra le braccia il suo bimbo da tempo e, anche se il parto è stato duro, ha ammesso che è stato il momento più bello della sua vita.