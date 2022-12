Bianca Atzei senza veli al nono mese di gravidanza: la foto

Bianca Atzei ha condiviso uno scatto che ha fatto il pieno di like e in cui è ritratta col pancione e senza veli.

La gravidanza di Bianca Atzei è ormai agli sgoccioli e sui social la cantante ha condiviso uno scatto che ha fatto il pieno di like tra i fan.

Bianca Atzei senza veli

Bianca Atzei è pronta a tenere tra le braccia il piccolo Noa Alexander e ormai manca davvero pochissimo alla nascita del suo bambino. In queste ore sui social la cantante ha voluto quindi regalare ai fan uno dei suoi ultimi scatti col pancione e nella foto è ritratta quasi completamente senza veli (e con solo una camicia bianca sbottonata). In tanti tra i fan dei social le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza e non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del piccolo Noa, che dovrebbe nascere tra pochi giorni.

Il ricovero

Alcuni giorni fa a causa di un’infezione Bianca Atzei è stata costretta recarsi in ospedale e lì è stata ricoverata fino a quando non ha superato il pericolo. La cantante ha potuto tirare un sospiro di sollievo e, attraverso i social, ha aggiornato i fan scrivendo:

“Ho passato giorni complicati, con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione.

Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni. Sono stata fortunata e nelle mani di grandi dottori che, oltre ad avere usato la loro professionalità, hanno messo il cuore. Hanno curato subito l’infezione e dopo qualche giorno è rientrato tutto.”