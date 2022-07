Bianca Balti e Elisabetta Canalis hanno litigato? “Fine dell’amicizia”

Secondo indiscrezioni Elisabetta Canalis e Bianca Balti avrebbero litigato e la prova della vicenda sarebbe sui social.

Secondo i rumor in circolazione Elisabetta Canalis e Bianca Balti avrebbero messo fine alla loro amicizia. La prova della vicenda sarebbe sui social.

Elisabetta Canalis e Bianca Balti non sono più amiche

Elisabetta Canalis e la top model Bianca Balti sono diventate amiche grazie a Los Angeles, la città in cui entrambe vivono e dove sono diventate amiche anche le loro figlie.

Secondo i rumor in circolazione però l’ex velina e la top model avrebbero vissuto alcune incomprensioni e, nelle ultime ore, alcuni utenti hanno notato che le due avrebbero smesso di seguirsi sui social. Al momento le due vip non hanno confermato né smentito i rumor in merito alla loro presunta lite e in tanti si chiedono se lo faranno.

Bianca Balti è madre di due bambine, Matilde e Mia, che hanno pressappoco la stessa età della piccola Skyler Eva, la figlia che Elisabetta Canalis ha avuto insieme a suo marito Brian Perri.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Per Elisabetta Canalis quella con la Balti potrebbe essere la seconda difficile lite con una delle sue più care amiche. Da alcuni anni infatti l’ex velina avrebbe smesso di frequentare l’ex collega Maddalena Corvaglia, che era stata anche testimone al suo matrimonio. Non è dato sapere perché le due abbiano litigato e sulla questione entrambe hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo.