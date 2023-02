Bianca Balti in lacrime: "Uomo con la pistola vicino alla scuola di mia figlia"

Attimi di grande tensione per Bianca Balti.

La modella si è mostrata in lacrime sui social e ha raccontato che un uomo con la pistola si stava aggirando vicino alla scuola di sua figlia Mia.

Bianca Balti: un uomo con la pistola vicino alla scuola della figlia

Tramite il suo profilo Instagram, Bianca Balti si è lasciata andare ad un duro sfogo con i fan. La modella ha raccontato di essere stata chiamata dalla scuola di sua figlia perché un uomo si stava aggirando nei pressi dell’istituto con una pistola in mano.

Le maestre hanno avvisato i genitori, sottolineando che per la sicurezza di tutti avrebbero chiuso i bambini in una stanza. “Mi hanno detto che è dovuta intervenire la polizia. Il mio cuore si è fermato“, ha ammesso Bianca.

Il racconto di Bianca Balti

Bianca, in lacrime, ha raccontato:

“Sto andando a prendere mia figlia Mia a scuola dopo che ci hanno chiamato dicendoci che un malvivente si aggirava per il quartiere con una pistola. Sono terrorizzata all’idea che la mia bambina sia da sola e abbia paura. Questo è il lato penoso di vivere in questo Paese, fatti così capitano tutti i giorni”.

La Balti, giustamente in pensiero per la figlia Mia di soli 7 anni, si è precipitata a scuola appena ha avuto il via libera dalle maestre.

Bianca Balti tranquillizza i fan

Davanti alle lacrime di Bianca, i fan si sono immediatamente allarmati. E’ per questo che la modella è tornata sui social per tranquillizzare tutti. Dopo aver portato a casa la figlia, la Balti ha raccontato: