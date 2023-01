Bianca Balti mostra con fierezza le cicatrici dopo la mastectomia: "Nuovo anno, nuova me"

Tempo di rinascita per la top model classe 1984 Bianca Balti.

La modella ha scelto di mostrare con orgoglio il suo corpo segnato dalle cicatrici che sono state impresse sotto al suo seno dopo che nelle scorse settimane si è sottoposta alla mastectomia. Bianca Balti ha accompagnato lo scatto molto intimo e personale con poche e semplici parole: “Nuova vita, nuova me (i gatti potrebbero avere 10 vite dopo tutto)”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Balti (@biancabalti)

Bianca Balti mostra le cicatrici dopo la mastectomia

La modella lodigiana si è operata nelle precedenti settimane dopo aver scoperto di essere stata colpita dalla mutazione genetica BRCA1 che può portare ad un rischio significativo di contrarre un tumore al seno o alle ovaie: “Prontissima a ridurre del 95% il mio rischio di contrarre un tumore al seno”, aveva scritto tre settimane fa, mentre si trovava al Providence Saint Joseph Medical Center.

In seguito all’intervento aveva anche dichiarato: “L’operazione è andata bene, avevo dolori quando mi sono svegliata e mi hanno dato dei medicinali. Sono in camera, è andato tutto bene. Sono molto felice. Sono un po’ stanca ma sto bene. Ho fame, non mi danno niente da mangiare. Mi mangerei un hamburger”.

“Ho dovuto ascoltare il mio corpo”

In una storia pubblicata su Instagram Bianca Balti a cuore aperto ha scritto: “Alla fine non sono arrivata in cima, ma ho dovuto ascoltare il mio corpo e capire la differenza tra spingere i miei limiti e fare qualcosa che mi avrebbe potuto creare problemi di salute.

Ero troppo stanca e sentivo tagliare dove ho il taglio sotto il seno. Anche questa una lezione di vita in sé. Imparare ad ascoltare il mio corpo e rispettare le sue necessità”.