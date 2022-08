Bianca Balti mostra le iniezioni per la fertilità: “Vuole il terzo figlio”

Bianca Balti desidera avere un terzo figlio e si è mostrata mentre preparava le sue iniezioni per la fertilità.

Bianca Balti sognerebbe di avere un terzo figlio e sui social si è mostrata mentre si sottoponeva alle iniezioni per la fertilità.

Bianca Balti: le iniezioni per la fertilità

Bianca Balti non ha mai fatto segreto di sognare un terzo figlio e ha anche affermato di essere disposta ad averlo da sola qualora non avesse trovato il partner giusto.

La top model in queste ore si è mostrata mentre preparava le due iniezioni (una per il mattino e una per la sera) a cui sarebbe sottoposta per aumentare la fertilità. Tempo fa la Balti aveva confessato di aver fatto congelare i suoi ovociti per non plecudersi un giorno la scelta di avere un terzo figlio:

“L’ho fatto lo scorso anno, alla fine di una relazione fatta di dinamiche tossiche. Ho deciso di non limitare la mia possibilità di diventare ancora madre alla presenza di quell’uomo e in generale di una relazione.

Vorrei tantissimo avere un altro figlio, e mi sono detta che se non troverò il partner giusto lo farò da sola” aveva spiegato.

I figli

Bianca Balti è già madre di due figlie: la prima, Matilde, l’ha avuta nel 2007 insieme all’imprenditore Christian Lucidi. Nel 2015 ha avuto invece la seconda figlia, Mia, insieme a Matthew McRae.