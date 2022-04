“Bianca”, esce il nuovo singolo di Antonio Pignatiello

Milano, 29 apr. (askanews) – “Bianca” è il nuovo singolo di Antonio Pignatiello, cantautore che con chitarra, armonica e voce racconta una storia delicata che parla di vita, difficoltà e rinascita. Una intima riflessione sulla vita e sulle scelte fatte e da fare.

“All’improvviso ti trovi a dover combattere con una malattia che non ti aspettavi e che ti stravolge la vita: inizi a ripensare al tempo trascorso e alle scelte fatte, agli amici perduti e quelli ritrovati, agli errori e alle illusioni, come in una pellicola in bianco e nero – racconta Antonio Pignatiello – all’inizio ti senti ‘sola’, ma decidi comunque di non arrenderti e di reagire, perché hai voglia di cambiare e di rinascere e, alla fine, ti rendi conto che ‘Non sei più sola’”.

Il singolo, prodotto da Taketo Gohara, è disponibile da oggi, venerdì 29 aprile, in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores.