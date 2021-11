Bianca Gascoigne e il fidanzato Kris Boyson di nuovo insieme: crisi superata

Bianca Gascoigne e il fidanzato personal trainer Kris Boyson sono tornati a stare insieme.

Crisi superata per Bianca Gascoigne e Kris Boyson: i due sono stati avvistati per le vie di Roma più felici e uniti che mai.

Bianca Gascoigne e Kris Boyson

Bianca Gascoigne e il fidanzato personal trainer Kris Boyson sono tornati insieme: dopo la separazione avvenuta negli scorsi mesi i due sono stati avvistati per le vie del centro di Roma, più uniti e affiatati che mai.

Nessuno dei due ha svelato i motivi della loro separazione e in tanti tra i fan si chiedono già se stavolta la coppia resterà insieme e, soprattutto, se inizierà a pensare alle nozze. Bianca Gascoigne è la figlia di Paul Gascoigne, ex calciatore della Lazio ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Padre e figlia hanno un rapporto molto speciale e durante la partecipazione di Gascoigne all’Isola dei Famosi più volte Bianca era intervenuta pubblicamente in suo sostegno.

Bianca Gascoigne: l’amore

La sua storia d’amore con il personal trainer Kris Boyson prosegue già da diversi anni e sono in tanti a chiedersi se sia destinata a durare. La coppia è sempre apparsa molto unita ma poi, alcuni mesi fa, senza preavviso i due avvevano smesso di mostrarsi insieme. Bianca Gascoigne ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro storia d’amore e, secondo indiscrezioni, i due si sarebbero separati perché i loro numerosi impegni di lavoro li avrebbero tenuti lontani per diverso tempo.

Bianca Gascoigne: Ballando con le Stelle

Modella e influencer, Bianca Gascoigne è approdata a Ballando con le Stelle, dove ha conquistato pubblico e telespettatori grazie alla sua bellezza e al suo talento per il ballo. Durante il programma tv Bianca Gascoigne ha vissuto un momento buio e ha rivelato di soffrire di dismorfismo corporeo, una patologia che le farebbe vedere il suo fisico in maniera diversa rispetto a ciò che vedono gli altri: “Ho un problema…il dismorfismo corporeo.

È un disturbo che non mi fa vedere allo stesso modo in cui mi mi vedono gli altri, io vedo una versione di me più grassa”, ha dichiarato tra le lacrime, e ancora: “Quando diventerò madre sarò orgogliosa del mio corpo perché avrò prodotto qualcosa di meraviglioso. Adesso sto bene con me stessa, io sono una persona positiva ma non sono mai contenta del mio corpo, vorrei una bacchetta magica per non sentimi in questo modo”.