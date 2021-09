Bianca Guaccero ha trovato l’amore? Il misterioso anello che alimenta il gossip

Un misterioso anello comparso al dito di Bianca Guaccero a Detto Fatto ha sollevato l'ipotesi di un suo possibile fidanzamento ufficiale

Anche Bianca Guaccero, come molti altri suoi colleghi, è tornata in onda lunedì 13 settembre con la nuova edizione di Detto Fatto su Rai Due. A destare tuttavia la curiosità dei telespettatori è stato un preciso particolare, impossibile da passare inosservato.

Bianca Guaccero fidanzata ufficialmente?

Di cosa si tratta nello specifico? Ebbene, è un importante anello che la conduttrice pugliese ha indossato in trasmissione, ma in merito al quale la diretta interessata a subito voluto fugare ogni dubbio, a scanso di equivoci. Passando di fatto ai chiarimenti, Bianca ha così cercato di allontanare il gossip che l’ha vista protagonista quest’estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai)

I rumors riportavano infatti di una sua presunta liaison con Nicola Ventola, ex attaccante barese. Per evitare quindi possibili ulteriori insinuazioni su un fidanzamento ufficiale, la conduttrice ha messo le cose in chiaro. Ricordando come lei e Jonathan Kashanian festeggino il compleanno nello stesso giorno, la Guaccero ha rivelato che proprio l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi le ha fatto un regalo super speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai)

Trattandosi nel dettaglio di un punto luce da appendere al collo, l’attrice ha aggiunto: “Siccome nessuno mi ha mai regalato un solitario, me lo sono fatta montare su un anello per far finta di essere fidanzata”. Chiarito l’equivoco, Bianca Guaccero continua dunque a dirsi single nella vita reale, mentre con grande ironia afferma di essere fidanzata virtualmente con l’ex gieffino nonché collega a Detto Fatto.