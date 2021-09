Bianca Guaccero indignata a Detto Fatto: ecco cos’ha fatto infuriare la presentatrice

Un imprevisto a Detto Fatto ha enormemente indispettito Bianca Guaccero: la reazione della presentatrice pugliese

La puntata di Detto Fatto del 21 settembre 2021 è stata caratterizzata da un imprevisto davvero particolare. Un errore della regia ha infatti rivelato anzitempo il personaggio “misterioso” prima della stessa conduttrice Bianca Guaccero, che non ha preso affatto bene la piccola debacle.

Si trattava nel dettaglio di Raul Cremona, invitato nello show pomeridiano di Rai 2 in occasione della prima puntata di “Voglio essere un mago”. L’innovativo programma è difatti partito ieri, sempre sul secondo canale della tv di Stato.

Bianca Guaccero inviperita da un errore della regia

Come anticipato, la regia di Detto Fatto ha mandato in onda un video che ha svelato tutto, rovinando pertanto la suspance per i telespettatori.

Bianca Guaccero si è pertanto arrabbiata, sbroccando in un assai infastidito: “Ma cosa ca*** state facendo?”. L’attrice pugliese ha poi cercato di rimediare spiegando che era stato spoilerato in anticipo l’identità dell’ospite, nonché l’importante progetto che doveva partire quella sera su Rai 2.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai)

Si trattava per l’appunto del programma “Voglio essere un mago”, dove Raul Cremona è il “magister”, ovvero colui il quale guiderà i ragazzi nell’apprendimento dei trucchi magici. La nuova trasmissione di casa Rai mette in competizione 12 ragazzi dai 14 ai 18 anni che vogliono diventare incantatori e illusionisti professionisti. Il comico ha dunque il compito di supervisionare gli “apprendisti”, mentre a vigilare su tutti è chiamato uno dei più grandi illusionisti al mondo, ovvero Silvan, “il mago dei maghi”.