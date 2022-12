Bianca Guaccero: la foto bollente e i commenti dei fan

Durante uan serata trascorsa all’insegna del relax Bianca Guaccero ha condiviso una foto bollente che non ha mancato di sedurre i fan dei social.

Bianca Guaccero: la foto bollente

Più bella e seducente che mai Bianca Guaccero si è mostrata durante una sua “serata relax” in cui, sdraiata sul letto in biancheria intima, ha sfoggiato con i fan la sua manicure perfetta e i suoi grandi occhi da cerbiatta. La foto ha presto fatto il pieno di like tra i fan e alcuni di loro le hanno scritto: “Vorrei essere quel divano”, e ancora: “La tua bellezza e la tua bravura mancano molto”.

In tanti si chiedono quando la conduttrice tornerà finalmente in tv ma al momento sulla questione non vi sono conferme. Bianca Guaccero si sta godendo il tempo in compagnia di sua figlia Alice ma lei stessa ha promesso di avere in cantiere nuovi progetti e, in tanti, si chiedono se sarà presto al timone di un nuovo format televisivo.

La vita privata della conduttrice

Da anni la conduttrice sarebbe single e lei stessa ha confessato di avere difficoltà a trovare l’amore in quanto sarebbe molto esigente. “Capirò di aver trovato l’amore, quando non mi sentirò più sola. Anche se sola ce la faccio. Che poi non è verso che ce la faccio sempre”, ha detto in merito alla sua vita sentimentale, e ancora: “Non mi innamoro facilmente. Per me è difficile trovare quello giusto”.