Bianca Guaccero saluta Detto Fatto? I rumors sulla possibile chiusura del programma

Bianca Guaccero potrebbe presto dover dire addio a Detto Fatto a causa dei bassi ascolti registrati dal programma di Rai 2

Bianca Guaccero sembra un po’ arrancare nell’attuale edizione di Detto Fatto. Ereditato da Caterina Balivo con il 7% di media di ascolti, con le sue 3 edizioni l’attrice e presentatrice pugliese ha fatto scivolare il programma di Rai 2 fino al 4,03%.

Questa nuova quarta edizione non pare infatti partita col piede giusto, tanto che solo la puntata di giovedì 21 ottobre si è fermata addirittura al 3,56% di share.

Evidentemente tali numeri non soddisfano l’azienda di Stato, che nelle ipotesi lanciate dal settimanale Oggi potrebbe anche essere intenzionata a chiudere lo show pomeridiano.

Tale eventualità non arriverebbe del resto in maniera improvvisa, dal momento che si parlerebbe di una eventuale chiusura per giugno 2022, ossia a fine stagione. Cosa succederà poi settembre? In cantiere pare ci sia già un nuovo programma di Michele Guardì, che potrebbe vedere come padrona di casa una ex conduttrice di casa Mediaset.

Giovanni Ciacci contro Bianca Guaccero

Nel mentre non si placano le ire di Giovanni Ciacci nei confronti della stessa Bianca Guaccero, secondo il quale la conduttrice non si sarebbe comportata bene con lui.

“Non mi ha nemmeno fatto una telefonata quando mi hanno licenziato dalla Rai. Non si è battuta per tenermi”, ha rimarcato il costumista, dicendosi abituato a lavorare con primedonne che combattono per avere accanto la propria spalla. “Forse le sue priorità erano altre e ha ceduto a giochi di agenzie e di potere politici interni alla Rai”, ha sostenuto ancora il famoso stylist, non contenendosi nelle stilettate rivolte alla showgirl barese.