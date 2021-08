Bianca Guaccero stuzzica l’ex Nicola Ventola: “Sei geloso?”

Bianca Guaccero ha avuto un botta e risposta ironico col suo ex compagno, Nicola Ventola, tramite social.

Sui social Bianca Guaccero ha avuto un botta e risposta ironico con l’ex calciatore Nicola Ventola, suo ex fidanzato.

Bianca Guaccero e Nicola Ventola: il botta e risposta

Sui social Bianca Guaccero ha postato una foto di sua figlia Alice sulla spiaggia.

Nell’immagine è visibile in lontananza anche un uomo, e per questo tra i commenti all’immagine Nicola Ventola le ha domandato: “Ma chi è il signore lì difronte?”. La conduttrice ironica ha risposto: “Sei geloso?”.

I due hanno sempre smentito la possibilità di un loro ritorno di fiamma e oggi tra i due sarebbe in atto solamente un profondo rapporto d’amicizia. Bianca Guaccero è stata sposata con Dario Acocella, con cui ha avuto sua figlia Alice e da cui oggi si è separata.

Nicola Ventola invece è legato alla modella Kartika Luyet, da cui ha avuto un bambino.

Bianca Guaccero e Nicola Ventola: la relazione

Per diverso tempo si è ipotizzato un ritorno di fiamma tra la celebre conduttrice e Nicola Ventola, ma la notizia è sempre stata smentita dai due diretti interessati. In merito al suo rapporto con l’ex calciatore la showgirl ha precisato che si tratterebbe solamente di una splendida amicizia: “Io e Nicola siamo stati fidanzati cinque anni quando eravamo più piccoli e ci allenavamo al canto, comprai la tastiera con le basi musicali, invitiamo gli amici, gli altri calciatori e facevamo le serate karaoke.

Oggi si è realizzato un grande sogno”, aveva ammesso.

Bianca Guaccero: la vita privata

Dopo la fine della sua unione con Dario Acocella Bianca Guaccero è stata al centro di innumerevoli e presunti gossip. La conduttrice però si è sempre definitiva single, e ha affermato di voler concentrare se stessa unicamente su sua figlia Alice, che è rimasta a vivere insieme a lei. La conduttrice ha anche dichiarato che dopo la fine del suo matrimonio avrebbe avuto qualche difficoltà ad incontrare di nuovo l’amore: “Ebbene sì, sono ancora single […] Ma, quando hai alle spalle matrimonio finito, ne deve valere davvero la pena.

E comunque non sono alla disperata ricerca di un uomo, sono già felice di mio”, aveva dichiarato lei a Oggi, e ancora: “Avevo la mania di avere tutto sotto controllo, per insicurezza. Ho scoperto che è bello lasciarsi andare. Trovare l’amore della mia vita. Voglio un amore maturo, più simile alla pace che ho dentro adesso. L’inquietudine di ieri non mi appartiene più”.