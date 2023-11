Bianca Guaccero: post fiume sulla chiusura di Liberi tutti

Bianca Guaccero ha rotto il silenzio sulla chiusura anticipata del suo programma Liberi tutti. La conduttrice ha dedicato un post fiume al flop televisivo e si è detta comunque soddisfatta perché ha “combattuto contro i giganti”.

Nelle scorse ore, la Rai ha annunciato la chiusura di Liberi tutti, programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2 nella fascia oraria del prime time. Gli ascolti sono stati disastrosi e, considerata la spesa per realizzare il format, Viale Mazzini non poteva fare altro che cancellarlo. A distanza di qualche ora dall’annuncio, Bianca ha dedicato un post fiume alla decisione dei vertici della tv di Stato.

La Guaccero, a didascalia di una foto che la ritrae con la mano sul cuore, ha scritto:

“La mia dedica d’amore, in questo ultimo mese, siete stati voi… l’affetto che mi avete dimostrato, la voglia di lottare insieme, di capire, di andare avanti e avere fiducia… siete stati sempre voi. (Ecco perché vi dedico questa foto) Ho avuto la possibilità di lavorare con un gruppo che io, ad oggi, considero un grande regalo. Nella vita non sempre si può trionfare… Ma come diceva la frase di un film che ho amato tanto, (Aldilà dei sogni) ‘A volte quando si perde si vince’… ed io, in questa esperienza, ho vinto rapporti nuovi, sodalizi di abbracci complici, paure condivise, così come mi sono stati dimostrati principi solidi ed etica. So che molti diranno ‘e che te ne fai?’ Sarà, ma a 42 anni, mi sembra di aver capito che ciò che lasciamo agli altri, i ricordi che costruiamo con e per gli altri, siano la vera essenza dello stare al mondo”.