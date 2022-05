Bianchi: altri 370 milioni per risanare le nostre scuole

Milano, 2 mag. (askanews) – “Vogliamo arrivare a una scuola sostenibile, aperta, molto integrata nel territorio e che serva come punto di riferimento, anche il pomeriggio. Nel Pnrr abbiamo già messo a bando 10 miliardi per fare scuole nuove, ma qui aggiungiamo 370 milioni, per fare mense, palestre, per risanare e mettere in sicurezza tutte le scuole. E’ un grande progetto che riguarda tutte le scuole italiane, ma avevamo bisogno che gli architetti facessero un passaggio in più, ci dicessero che cosa è nella pratica e nella sostanza ogni giorno una scuola nuova”.

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, a margine del convegno “Futura” sulla nuova progettazione delle scuole italiane in Triennale a Milano.