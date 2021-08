Bianchi: la scuola sarà in presenza, investiti 2 miliardi

Milano, 6 ago. (askanews) – “Nell’articolo 1 di questo decreto si sottolinea anche con una certa solennità il ritorno in presenza”. Lo ha detto il ministro dell’istruzione Bianchi presentando il nuovo decreto del governo sul Green pass che estende alcuni obblighi a partire da settembre alla scuola.

“Noi investiamo in questo piano di riapertura quasi 2 miliardi – ha aggiunto – abbiamo già distribuito 300 milioni da giugno, da giugno la scuola è in allerta per preparare le riaperture, 410 milioni li abbiamo stanziati per le spese di funzionamento, per i materiali che garantiscono le sanificazioni, 400 milioni per il potenziamento del personale e il recupero delle competenze, 500 milioni che con il ministro Giovannini abbiamo messo per garantire un coordinamento tra scuola e trasporti”.

Il Green pass sarà obbligatorio per il personale scolastico, compreso quello universitario. Negli atenei sarà obbligatorio anche per gli studenti per frequentare le lezioni in presenza.