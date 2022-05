Bianchi: la scuola serve ai ragazzi per dialogare senza paura

Torino, 19 mag. (askanews) – “I ragazzi hanno una grandissima voglia di capire e si può farlo in modi diversi, o per singoli aspetti oppure avendo della basi, che permettono anche di non cadere dentro facili trappole. Io credo che queste basi siano fondamentali oggi per i nostri ragazzi, il mondo è complicato, ma loro non devono avere paura. La scuola serve anche a questo: a permettere a tutti di affrontare il dialogo senza paura”.

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a margine della cerimonia di apertura del Salone del Libro di Torino.