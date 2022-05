Bianchi: mascherine alla Maturità? Prudenza e rispetto per altri

Roma, 25 mag. (askanews) – “Abbiamo fatto una scelta importante quest’anno, dicendo tutti i bambini e i ragazzi a scuola in presenza e lo scambio che abbiamo fatto è prudenza. La prudenza è una parte dell’educazione, non è un problema di metto o tolgo la mascherina. Abbiamo fatto un anno dicendo che bisogna essere prudenti per avere rispetto degli altri, questo è il senso delle nostre cose e il nostro ragionamento”.

Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, a margine della “Giornata dello Sport per la scuola primaria” allo Stadio Olimpico di Roma, sulla possibilità che l’obbligo di mascherine a scuola possa essere tolto per l’Esame di Maturità di quest’anno.