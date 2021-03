Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha revocato l’incarico a Pasquale Vespa a seguito della denuncia di Lucia Azzolina.

A seguito della denuncia da parte dell’ex Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, il successore Patrizio Bianchi ha rimosso dall’incarico Patrizio Vespa nominato consulente del sottosegretario di Rossano Sasso. Una scelta doverosa e a tratti obbligata dopo che Lucia Azzolina aveva definito un “cyberbullo” e stalkerato l’ex ministro per diverso tempo.

Oltre a ciò l’ex Ministro grillino ha reso noto pubblicamente che lo stesso Vespa risulta imputato in un processo penale per “diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi”. Ad ogni modo come ipotizzato da ANSA, il Ministro dell’Istruzione Bianchi non sarebbe stato a conoscenza di tale vicenda vista la tempestività del provvedimento. “Il ministro Bianchi ha deciso di revocare l’incarico a Pasquale Vespa. Lo ringrazio, ha fatto la cosa giusta”, ha scritto Lucia Azzolina su Facebook.

Bianchi revoca incarico a Pasquale Vespa

“Permettere al sottosegretario Sasso, con delega al cyberbullismo, di assumere al Ministero dell’Istruzione la persona che mi ha minacciato per anni – e che per questo è a processo – sarebbe stato un segnale terribile per la stessa comunità scolastica.

Non è solo con le norme ma anche con gli esempi e i comportamenti che si può aiutare la scuola a formare i giovani nel rispetto e nella tolleranza”, ha scritto Lucia Azzolina in un post sui social.

Non ha mancato inoltre di ringraziare quanti l’hanno sostenuta puntando al contempo il dito contro il segretario Rossano Sasso: “In queste ore ho ricevuto affetto e solidarietà da tutto il M5S, ma anche da Pd e Leu, che ringrazio. Dispiace invece che il sottosegretario Sasso non abbia compreso la gravità della cosa e si ostini a difendere l’indifendibile”.