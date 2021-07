Bianchi: scuola deve unire, a settembre una presenza consapevole

Milano, 21 lug. (askanews) – “Bisogna ritrovare una scansione fondamentale del Paese, la scuola non può essere materia di divisione, ma deve essere punto di unione. Tutti a ogni livello dobbiamo riportare la scuola al centro della nostra comunità”. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha concluso così il proprio intervento davanti alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.

“L’obiettivo – ha aggiunto Bianchi – è riaprire in presenza a settembre, però è anche quello di avere una presenza diversa, più consapevole da parte di tutti e una coscienza più profonda del ruolo della scuola nel nostro Paese in questo momento, perché non ci può essere rilancio se non rimettiamo la scuola al centro”.