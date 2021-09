Bianchi: sistema Green Pass scuola funziona, 900mila verifiche

Milano, 13 set. (askanews) – “La famosa piattaforma che aveva giustamente posto tanta apprensione ha funzionato perfettamente.

Abbiamo visto la gioia dei bambini di ritrovarsi a scuola: avevamo promesso di ritrovarsi in presenza perchè la presenza è equilibrio”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a margine del G20 Interfaith in corso a Bologna commentando l’esordio della piattaforma per il controllo del Green Pass nelle scuole. “Fra le 8 e le 9 ci sono stati oltre 900mila collegamenti”, ha spiegato.

“Un milione di persone sta lavorando per questo, un’apertura nella serenità”, ha concluso.