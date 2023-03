Biassono, Christian muore a 16 anni in un incidente con la moto

Dramma dell’asfalto a Biassono, dove Christian Donzello muore a 16 anni in un incidente con la moto. Il decesso del giovane è stato ripercorso nel terribile racconto di un 18enne che ha assistito alla tragedia e che era in sella ad un’altra due ruote. Alcuni media parlano, in ordine alle circostanza tragica in cui è morto il 16enne, di una “corsa clandestina” e sui social circolano numerosi video. Su Il Giorno il 18enne che ha assistito a quel tremendo sinistro ha raccontato: “Ho capito subito che doveva essere finita male”.

Christian muore a 16 anni in un incidente

“Aveva gli occhi incredibilmente rossi, semichiusi, aveva perso conoscenza“. Il sinistro stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica 12 marzo a Biassono, in provincia di Monza e Brianza. Il 18enne che ha assistito al sinistro ha riportato ferite lievi a seguito di un suo leggero coinvolgimento e nelle ore successive si erano diffuse via via notizie sulla possibilità che l’incidente fosse avvenuto a seguito di una gara clandestina. Non è affatto di quel parere il 18enne: “Non c’era nessuna gara clandestina”.

“Nessuna gara clandestina, solo un raduno”

“Solo un raduno non autorizzato di appassionati di moto. I bossoli di scacciacani? Non so come siano finiti lì, ma certo non c’erano starter a dare il via“. Poi il racconto di quegli attimi terribili in cui la moto guidata da Christian era finita contro un’automobile guidata da un 24enne: “La macchina ha svoltato senza calcolare bene le distanze e le due moto sono finite addosso”.