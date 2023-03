Biathlon: Cdm, Johannes Boe torna e vince nella sprint maschile di Oslo

Oslo, 16 mar. – (Adnkronos) – La sosta forzata a causa del covid che lo ha costretto a saltare la tappa di Oestersund non sembra avere stoppato il furore agonistico di Johannes Boe, che ha aperto la tappa conclusiva di Coppa del mondo sulla pista casalinga di Holmenkollen nei pressi di Oslo con una vittoria netta nella sprint maschile. Il norvegese ha commesso un errore al poligono che tuttavia ha solamente avvicinato la concorrenza, ma non abbastanza per strappargli la vittoria numero 14 della sua indimenticabile annata con il tempo di 25’13”, con il quale ha preceduto lo svedese Martin Ponsiluoma di 23″9 (zero errori) e il tedesco Benedikt Doll, terzo a 28″9 senza errori.

Il migliore azzurro di giornata è stato Tommaso Giacomel, quattordicesimo a 1’15″7 con un errore nella serie iniziale a terra. Il trentino consolida il pettorale di leader della clasifica riservata agli under 25, guadagnando altro terreno sullo svizzero Niklas Hartweg, ventinovesimo. Gli altri azzurri sono finiti più attardati: Daniele Cappellari 55simo a 2’35″8 con un errore, Patrick Braunhofer 74simo a 3’04″3 con due errori, Didier Bionaz 82simo a 3’20″6 con tre errori, mentre Elia Zeni si è ritirato.

In classifica generale Boe sale a 1409 punti, seguono Sturla Laegreid con 993 punti e Vetle Christiansen con 866 punti. venerdì 17 marzo il programma prevede la sprint femminile alle ore 15.20 con Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Rebecca Passler e Michela Carrara.