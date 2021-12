Biathlon: CdM, la Francia vince la staffetta femminile di Oestersund e azzurre seste

Oestersund, 5 dic. – (Adnkronos) – Vittoria francese nella staffetta femminile di Oestersund valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Le transalpine chiudono con il tempo totale di 1h10’30″3, con sole 4 ricariche, davanti alla Bielorussia, sei ricariche, e 57″9 di ritardo, e alla Svezia a 1’09″6, con 2 penalità e 11 ricariche.

L’Italia è sesta con un buona prestazione di squadra.

Lisa Vittozzi mette in pista un'ottima prima frazione, utilizzando una ricarica per poligono, con tempi di rilascio molto veloci che permettono alla carabiniera di Sappada di chiudere al secondo posto, ma a soli 5 decimi dalla Russia. Dorothea Wierer usa una ricarica nel tiro a terra, ma mantiene il contatto con il vertice. Poi però, nel tiro in piedi, la campionessa altoatesina è costretta al giro di penalità, che la porta al cambio in settima posizione con 1’26″3 di ritardo dalla Francia.

Samuela Comola è precisa sia nel tiro a terra che in quello in piedi e mantiene la settima posizione con 2 minuti di ritardo: una frazione che promuove la valdostana al debutto in una staffetta di Coppa. Michela Carrara usa tre ricariche al primo poligono e una sola al secondo, uscendo dalla piazzola al sesto posto, che tiene fino al traguardo, che taglia con un ritardo di 2’58″3, davanti a Repubblica Ceca e Russia.