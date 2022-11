Biathlon: Cdm, Ponsiluoma vince l'individuale di Kontiolahti

Kontiolahti, 29 nov.

-(Adnkronos) – Vittoria di Martin Ponsiluoma nella prima individuale stagionale di Coppa del mondo a Kontiolahti. Il finlandese prende la testa dopo l’ultima serie di tiro e arriva imbattuto fino al traguardo con il tempo di 49’36″5, un errore, e precede lo svizzero Niklas Hartweg per 37″2, senza errori, e il tedesco David Zobel, zero errori, staccato di 59″3. L’Italia gareggiava senza Lukas Hofer e Didier Bionaz, che ha dato forfait poco prima della partenza.

Partono bene Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari, che fanno registrare un netto al primo poligono. Replicano entrambi anche al secondo, con Braunhofer che si infila in 13/a posizione con 56″7 di svantaggio su Tarjei Boe, al comando. Cappellari è buon 20/o a 1’18″3. Più attardato è Tommaso Giacomel troppo falloso al poligono, anche se veloce sugli sci, così come David Zingerle. Al terzo poligono arriva però l’errore per entrambi i portacolori azzurri di testa che scendono oltre i 2 minuti di distacco dalla vetta della classifica.

Poi, però, sia Braunhofer che Cappellari non sbagliano più e passano dopo l’ultima serie di tiro rispettivamente con 2’38″0 di ritardo da Ponsiluoma, attuale leader, e 4’15″7. Segue sempre Giacomel che totalizza 5 errori e ha un ritardo di 4’49″6. Tutti oltre la ventesima posizione.

Alla fine il migliore è Patrick Braunhofer, 24°, con un solo errore e un distacco di 3’31″9, segue Tommaso Giacomel, appena fuori dalla zona punti, con il 44° posto, nonostante i 5 errori al tiro, e un distacco di 5’18″4.

Daniele Cappellari è 51° con un errore e 5’47″9 di distacco. David Zingerle chiude all’81° posto con 4 errori al tiro e un ritardo di 8’49″2. Per giovedì è prevista la staffetta maschile, a partire dalle 11, mentre mercoledì scenderanno in pista le donne con l’individuale a cominciare dalle 13.15.