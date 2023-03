Biathlon: Cdm, Wierer quarta e Vittozzi ottava nella sprint di Nove Mesto

Nove Mesto, 3 mar. -(Adnkronos) - Piazzamenti nella top ten per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nella sprint femminile di Coppa del mondo sulla pista di Nove Mesto, in Repubblica Ceca. L’altoatesina ha commesso un errore nella serie in piedi che l’ha relegata al quarto posto, alle spalle...

Nove Mesto, 3 mar. -(Adnkronos) – Piazzamenti nella top ten per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nella sprint femminile di Coppa del mondo sulla pista di Nove Mesto, in Repubblica Ceca. L’altoatesina ha commesso un errore nella serie in piedi che l’ha relegata al quarto posto, alle spalle delle norvegese Marte Olsbu Roeiseland, vincitrice senza errori in 19’28″4 davanti alla connazionale Ingrid Tandrevold, staccata di 20″5 con un errore, mentre la francese Anais Chevalier si è piazzata al terzo posto a 29″3 con un errore, appena 6″1 meglio di Wierer.

Anche Vittozzi ha commesso un errore nella serie in piedi, condizionata da folate di vento più intense rispetto a qualche minuto prima, la sappadina ha limitato i danni con un ottavo posto a 40″1 che giustifica ambizioni più importanti nella pursuit di sabato 4 marzo. Al ventitreesimo posto ha concluso Rebecca Passler con un errore, mentre Samuela Comola è finita ventinovesima con un errore e Hannah Auchentaller cinquantasettesima con tre errori.

Decima invece al traguardo la leader della classifica generale Julia Simon, che mantiene la leadership dopo 15 delle 21 gare in programma con 843 punti contro i 735 di Elvira Oeberg (appena sessantatreesima di giornata), terza è Vittozzi con 675 e Wierer quarta con 653 (ma seconda nella sprint con 14 punti di ritardo dalla Herrmann a una prova dalla conclusione).