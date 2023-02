Oberhof, 15 feb. (Adnkronos) - L'azzurra Lisa Vittozzi ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali di biathlon in corso a Oberhof, in Germania, nell'individuale di 15 chilometri con un solo errore nell'ultimo poligono. La sappadina ha chiuso a 28 secondi dall'oro conquistato dalla...

Oberhof, 15 feb.

(Adnkronos) – L'azzurra Lisa Vittozzi ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali di biathlon in corso a Oberhof, in Germania, nell'individuale di 15 chilometri con un solo errore nell'ultimo poligono. La sappadina ha chiuso a 28 secondi dall'oro conquistato dalla svedese Hanna Oeberg, mentre l'argento è andato all'altra svedese Linn Persson. Quarto posto invece per l'altra azzurra, Samuela Comola.