Biathlon: primo podio in carriera in Cdm per Giacomel, è 2° nell'individuale di Oestersund

Oestersund, 9 mar. -(Adnkronos) – Tommaso Giacomel approfitta al meglio dell’assenza causa Covid di un discreto numero di avversari di livello nell’individuale maschile di Oestersund guadagnandosi un più che meritato secondo posto nella gara vinta dal tedesco Benedikt Doll. Il ventitreenne trentino, un solo errore al poligono, ha dato vita ad una bellissima sfida per la piazza d’onore contro Vetle Christiansen, nella quale è riuscito a precedere il norvegese di un paio di secondi, alle spalle di un irraggiungibile Doll, unico dei 97 partenti a concludere la gara con un 20/20 al poligono.

Per Giacomel, giunto al traguardo con un distacco di 1’09″1, si tratta del primo podio in una prova individuale in Coppa del mondo, figlio di una stagione che l’ha visto fare un salto di qualità notevole, con ben sette piazzamenti nella top ten e la ciliegina sulla torta arrivata sulla pista svedese. Bene è andato pure Didier Bionaz: il valdostano, due errori, è giunto diciassettesimo a 3’38″8, due posizioni meglio di Patrick Braunhofer, diciannovesimo con 1 errore a 3’48″3, mentre Elia Zeni ha chiuso quarantesimo a 5’28″6, con due errori, commessi nella prima serie. Non ha preso il via Daniele Cappellari, arrivato da poche ore dal Canada, dove ha preso parte alla tappa di Ibu Cup, che sarà a disposizione per la staffetta di sabato 11 marzo.

Con il podio odierno, Christiansen ha chiuso a suo favore la classifica di specialità con 171 punti davanti a Doll con 151 e Martin Ponsiluoma con 132. Nella generale rimane irraggiungibile l’assente Johannes Boe con 1319 punti davanti all’altrettanto assente Sturla Laegreid con 920 e a Christiansen con 742. Giacomel sale all’undicesimo posto con 485 e diventa leader nella graduatoria riservata agli under 25.