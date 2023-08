Biathlon: Vittozzi vince a Wiesbaden e Wierer quarta

Wiesbaden, 13 ago. -(Adnkronos) – Lisa Vittozzi ha nettamente vinto il City Biathlon a Wiesbaden, dominando la gara con una performance paurosa al poligono, con appena tre ricariche utilizzate nelle sei serie di tiro della gara tedesca. Alle sue spalle l’ottima Weidel, a 45″ dall’azzurra. In terza piazza ha chiuso la francese Jeanmonnot, che nonostante una penalità, è riuscita nell’ultimo giro a recuperare e staccare Dorothea Wierer, che l’aveva superata con una bellissima ultima serie in piedi. La finanziera di Rasun ha utilizzato sei ricariche, pagando in particolare la seconda serie a terra. Quella di Lisa Vittozzi è la terza vittoria italiana al City Biathlon, due per la sappadina e una per Wierer. Vittozzi aveva preso la testa della gara già dopo la seconda serie a terra, quando sparava con uno zero veloce è uscita dal poligono guadagnando 10″ su Kebinger e Jeanomonnot, mentre Wierer perdeva 30″ utilizzando tre ricariche.

Dopo la terza serie a terra, la portacolori dei Carabinieri guadagnava ulteriormente margine, arrivando a 20″ su Jeanmonnot, mentre Kebinger perdeva tantissimo andando in penalità. In quarta piazza si stabiliva Wierer con una bella serie. All’ultimo poligono, mentre Vittozzi ha chiuso quella che era ormai una formalità, godendosi l’ultimo giro tra due ali di folla appassionate.