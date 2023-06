Bibbiano: Renzi, 'Meloni intende chiedere scusa per sciacallaggio?'

Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Ho una domanda per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: a che ora intende chiedere scusa per lo sciacallaggio di quattro anni fa su Bibbiano?". Lo scrive sui social Matteo Renzi, pubblicando una foto di Giorgia Meloni ai tempi della protesta per i fatti di...