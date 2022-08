Bibbona, bimbo morto nella piscina dei nonni: genitori a Milano per organizzare le nozze

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, il piccolo non ce l'ha fatta ed è deceduto in acqua.

Emergono nuovi dettagli sul caso del bimbo di tre anni morto annegato in piscina a Bibbona, comune in provincia di Livorno. Il piccolo stava trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza con i nonni mentre i genitori erano rimasti in Lombardia ad organizzare il matrimonio.

Bimbo morto in piscina a Bibbona

Secondo quanto ricostruito, la vittima stava soggiornando nella villa dei nonni, che si trova in aperta campagna tra le province di Livorno e Pisa, mentre mamma e papà ultimavano i preparativi per le nozze. I parenti, originari del Milanese, si sono subito accorti che il bimbo era caduto nella piscina, situata all’interno della proprietà familiare, e hanno dato l’allarme al 118. Nonostante la tempestività dei sanitari, che hanno attivato anche l’elisoccorso, quest’ultimo non ce l’ha fatta ed è deceduto in acqua.

Secondo quanto è emerso, ci sarebbe finito in modo accidentale, forse dopo essere sfuggito per un momento all’attenzione degli adulti. La morte, come ha constatato il personale medico, è stata causata dall’annegamento. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. La salma del piccolo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria al cimitero di Cecina.