Biciclette con pedalata assistita: migliori modelli

Le biciclette con pedalata assistita sono modelli che permettono di mantenersi in forma rispettando l'ambiente e inquinando meno.

Complice anche il lockdown, dove non tutti si fidano a prendere la metro o il bus per andare al lavoro a causa dei rischi maggiori di contagi. Per questa ragione, le biciclette con pedalata assistita sono una ottima soluzione e in commercio sono vari i modelli in modo che ognuna possa scegliere quella maggiormente adatta a seconda delle proprie esigenze.

Biciclette con pedalata assistita

Un mezzo di trasporto che soprattutto in questo periodo dell’anno sta riscuotendo notevole successo, al punto che sono sempre più le persone che decidono di averla. Le biciclette con pedalata assistita sono un mezzo che permette di ridurre la fatica di pedalare e inoltre non inquina, dal momento che, anche se solo parzialmente, si alimenta tramite un motorino elettrico.

Inoltre, si rivela un mezzo perfetto per tenersi in forma in poco tempo e ottenendo ottimi risultati.

Il motore si collega ai pedali e nel momento in cui si incomincia a pedalare, si attiva un piccolo aiuto durante la fase di pedalata in modo da non avere difficoltà soprattutto nei momenti di maggiore salita. Nota anche con il nome di pedelec oppure EPAC, ovvero l’acronimo di Electric Pedal Assisted Cycle.

Una bicicletta di questo tipo permette di raggiungere i 25 km orari non superando i 250 watt di potenza.

L’autonomia della batteria permette di raggiungere una percorrenza intorno ai 40 km. Le biciclette con pedalata assistita hanno delle marce in modo da regolare le funzioni e i parametri utili per ottenere buoni risultati e riscontri.

Per scegliere questo modello di bicicletta, ci sono una serie di considerazioni che è bene valutare, tra cui le dimensioni e la struttura del telaio. Sono ecologiche, sostenibili e aiutano a ridurre gli impatti sull’ambiente, rispetto ad altri modelli di bicicletta.

Pur avendo una propulsione a batteria, non emettono emissioni che possono essere nocive per l’ambiente. Sono facili da parcheggiare e fanno bene al sistema respiratorio, oltre a fare bene all’organismo, in generale.

Biciclette con pedalata assistita: modelli

Alcuni modelli di biciclette con pedalata assistita sono molto più robusti, con un sistema di ammortizzatori e hanno dei pneumatici che sono molto più larghi rispetto al normale. Le biciclette con pedalata assistita pesano molto di più e la batteria tende a durare di meno, quindi a scaricarsi facilmente.

I modelli di biciclette con pedalata assistita tendono a diversificarsi anche in base al motore. Proprio per questa ragione, si trovano in commercio modelli brushless, senza spazzole per cui il motore risulta essere molto più duraturo e non soggetto a manutenzione. Ci sono poi modelli con batteria al litio da preferire soprattutto se si ha intenzione di percorrere moltissimi chilometri.

Per chi vuole raggiungere luoghi lontani da casa e vuole caricarla sull’auto oppure sul bus, vi sono modelli di biciclette con pedalata assistita pieghevoli, in modo da riporle ovunque senza il minimo ingombro o fastidio per gli altri. Sono tra le tipologie maggiormente apprezzate soprattutto dai ciclisti.

I modelli si distinguono per l’uso in città, quindi per spostamenti e percorsi molto lunghi e solitamente hanno anche parafanghi e dotati di accessori, quali porta pacchi. Ci sono anche biciclette con pedalata assistita da usare in montagna, quindi su terreni maggiormente difficoltosi da percorrere proprio perché particolarmente ripidi.

Biciclette con pedalata assistita Amazon

Sono modelli di bici molto amate e di cui si trovano tantissimi modelli approfittando di sconti e offerte sul sito di Amazon. Cliccando sulla foto sono diverse le informazioni che si possono leggere. La classifica qui sotto propone i tre migliori modelli di biciclette con pedalata assistita con una breve descrizione tra quelli maggiormente apprezzati e voluti dagli utenti di questo e-commerce.

1)i-bike City Easy S

Una bicicletta unisex con telaio in acciaio e forcella ammortizzata con la ruota dalle dimensioni di 26 pollici. Ha freni a disco e batteria ricaricabile. Il cambio è a sei rapporti e dotata di porta pacchi anteriore e posteriore. Ha un display a led in modo da verificare i vari parametri. Dispone di tre livelli di assistenza. Adatto sia per uomini che donne. Di colore nero. In vendita con il 27% di sconto.

2)Nilox – E-bike J5

Un modello da 250 watt e con la batteria removibile con ruote da 26 pollici e cambio Shimano da 6 marce. Una bicicletta che permette di affrontare percorsi con la bicicletta e non solo. La guida è confortevole e sicura. Si può attivare la velocità dal comando sul manubrio in modo da raggiungere fino a 25 km orari. Ha uno stile smart, sempre al passo con i tempi. In sconto con il 9%.

3)Momo design Venezia

Un modello unisex con telaio e parafanghi in acciaio e ruote da 26 pollici. Il motore è posteriore e le luci sono a led. La batteria è ricaricabile con tre livelli di assistenza. Il cambio è a sei rapporti. Un modello di colore nero adatta per adulti con lo sconto del 9%. Un modello italiano molto bello dallo sprint pazzesco.

Insieme alle biciclette con pedalata assistita, non può mancare il casco per la bici per pedalare in sicurezza.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.