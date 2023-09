BiciRoma23, una pedalata a Roma promossa dall'Arabia Saudita

Roma, 20 set. (askanews) – Si è svolta nella splendida cornice di Piazza del Popolo BiciRoma 2023: “La pedalata più bella del mondo”, a cui hanno partecipato oltre seicento appassionati, tra cui molte famiglie e bambini. Un evento gratuito giunto alla sua XVI edizione, per la sensibilizzazione di una mobilità sostenibile, organizzato dalla onlus BiciRoma in collaborazione con l’Ambasciata dell’Arabia Saudita. Come ci spiega il presidente Fausto Buonafaccia:

“Sono tanti anni che organizziamo questi giorni in bicicletta, quest’anno abbiamo ricevuto dal Comune di Roma un supporto mai avuto, con un percorso totalmente in sicurezza anche per i più piccoli. Speriamo che da qui in poi la rete ciclabile possa essere sempre più fruibile, pulita e sicura”.

Presente in sella alla sua bici anche sua Altezza Reale il Principe Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud, Ambasciatore dell’Arabia Saudita in Italia. L’iniziativa della Festa della Bicicletta si inserisce nell’ambito delle Celebrazioni per i 90 Anni di amicizia tra Italia e Arabia-Saudita.

L’evento sottolinea l’impegno dell’Arabia Saudita per l’urbanizzazione sostenibile, lo stile di vita salutare e lo sport. E proprio l’Arabia Saudita nei prossimi giorni dal 25 al 29 settembre, sempre a Roma, presso la suggestiva location di Casina Valadier, organizzerà il Saudì Village un vero e proprio villaggio saudita, ad ingresso gratuito, con attrazioni per adulti e bambini.

L’evento è organizzato dall’Ambasciata dell’Arabia Saudita in Italia, in occasione della Festa Nazionale del Regno e nel quadro delle Celebrazioni per l’Anniversario dei 90 anni delle relazioni tra l’Italia e l’Arabia Saudita. Un viaggio straordinario tra i paesaggi e la cultura saudita a dirlo l’Addetta Culturale dell’ambasciata dell’Arabia Saudita a Roma la dottoressa Tahàny Alìsa.

“Questo è il Bici Roma, siamo qui per promuovere il ciclismo, la salute e per promuovere la sostenibilità ambientale. È significativo perché celebriamo la giornata internazionale saudita e perché è un momento molto significativo celebrando i 90 anni di relazioni bilaterali tra Arabia Saudita e Italia. Il Saudi Village sarà un posto meraviglioso, ci sarà molta condivisione culturale e numerosi prodotti delle diverse tradizioni dell’Arabia Saudita e ovviamente abbiamo i nostri partner dall’Italia”.

Non una semplice pedalata, ma un invito alla mobilità sostenibile per ridurre l’impatto sull’ambiente regalando una nuova cultura urbana a Roma e ai suoi cittadini.