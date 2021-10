Bicocca Job days, focus sul dottorato industriale

Milano, 20 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Torna dal 25 ottobre al 5 novembre 'Bicocca job days', la manifestazione dell’università di Milano-Bicocca, giunta alla settima edizione, che mette in contatto studenti, laureati, dottori di ricerca, diplomati master e imprese per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro e avere una visione a tutto tondo delle opportunità professionali.

Quest’anno si svolgerà in modalità mista.

'Bicocca job days' partirà lunedì 25 ottobre con il 'Workshop dottorato e impresa': una giornata dedicata ai dottorati industriali, percorsi innovativi volti ad ampliare le competenze dei dottorandi e le loro possibilità di carriera anche nelle aziende. All’università di Milano-Bicocca negli ultimi tre anni sono stati strutturati più di 300 percorsi con l'industria. Oltre alla presentazione dei corsi di dottorato offerti dall’Università, si svolgeranno colloqui tra aziende/enti e dottorandi/dottori di ricerca.

L’evento sarà introdotto da un incontro dal titolo 'Innovazione e ricerca per accelerare la transizione tecnologica verso un futuro più sostenibile' (aula Magna, Edificio U6 – Agorà, piazza Ateneo Nuovo 1, ore 10). La rettrice dell’ateneo, Giovanna Iannantuoni, dialogherà con l’amministratore delegato di Eni Claudio De Scalzi. L'intervento di svolgerà in presenza presso l'Aula Magna (Edificio U6 – Agorà, piazza Ateneo Nuovo 1, ore 10) con la possibilità di seguire online tramite streaming.

La giornata di martedì 26 ottobre sarà all’insegna di innovazione e imprenditorialità, con l’evento 'Piano Bi' organizzato da , il progetto dell’ateneo dedicato all’acquisizione di competenze trasversali certificate e spendibili nel mondo del lavoro. Un evento totalmente digitale nel quale esperti di diversi settori del mercato offriranno una panoramica sull’impatto di tecnologia e innovazione nel proprio ambito professionale. A seguire un workshop su self-branding con un esperto di Linkedin, e una tavola rotonda sull’imprenditorialità giovanile con startupper, finanziatori, incubatori e acceleratori.

La competition 'Bicocca ideas', offrirà a coloro che avranno inviato la propria idea imprenditoriale due ore di formazione gratuita. E saranno premiate le tre migliori idee di studenti Bicocca.

Da mercoledì 27 ottobre a venerdì 5 novembre si svolgerà il Bicocca Career Fair, l’iniziativa dedicata all’incontro tra studenti e laureati con aziende ed enti alla ricerca di figure professionali qualificate. Diverse le iniziative previste per preparare studenti e laureati: seminari sul curriculum efficace, sul colloquio, sul personal branding, oltre a cv check in italiano e inglese. Il 27 ottobre tavola rotonda di apertura del Bicocca Career Fair, dal titolo 'Multidisciplinarietà al lavoro: sfide e opportunità occupazionali', coordinata da Mario Mezzanzanica, pro-rettore per l'alta formazione e per le attività del Job placement, a cui seguiranno presentazioni aziendali e video-colloqui conoscitivi tra studenti/laureati e aziende/enti.

Novità di questa settima edizione è l’evento dedicato al crowdfunding di Milano-Bicocca, il programma di finanza alternativa che consente a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell’università degli studi di Milano-Bicocca di finanziare i propri progetti con il crowdfunding. Con 14 campagne di raccolta realizzate, più di 130mila euro raccolti, 1.500 sostenitori e oltre 60 mila visitatori unici, il programma BiUnicrowd si è dimostrato una opportunità per studenti dottorandi e ricercatori di finanziare dal basso idee e progetti ma anche un’occasione di visibilità e contatto con aziende e soggetti esterni all’ateneo. Previsto un incontro dedicato ai dottori di ricerca e dottorandi Bicocca durante il quale verrà presentata la IV Call BiUnicrowd.